Ο Λετονός φόργουορντ, μετά την εξάπλωση του κορονοϊού που έπληξε τον πλανήτη, άφησε την πατρίδα του και μπήκε στο αεροπλάνο της επιστροφής για το Ντάλας.

Η αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ θα αρχίσει στις 31 Ιουλίου στην Disney World του Ορλάντο και οι ομάδες σιγά σιγά θα αρχίσουν την προετοιμασία τους.

Γι' αυτό το λόγο, ενόψει και των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Μάβερικς, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, όπως έδειξε και στο προφίλ του στο instagram, επιστρέφει στην πόλη του Τέξας.

Porzingis apparently on his way back to Dallas. pic.twitter.com/UpiBM8S0dA

— Brad Townsend (@townbrad) June 18, 2020