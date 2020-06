Τζάκσον για Ίρβινγκ: «Με καλεί και κλαίει για όσα γίνονται στις ΗΠΑ» (vid)

Ο Στίβεν Τζάκσον είναι ο άνθρωπος που έχει πρωτοστατήσει σε όλη αυτή τη μάχη κατά του ρατσισμού, θέλοντας να απονεμηθεί δικαιοσύνη για την δολοφονία του φίλου, Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό και να αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο. Από τα χρόνια που έπαιζε στο ΝΒΑ ο Τζάκσον ήταν ένας μαχητής. Πλέον μας δείχνει πως είναι και εκτός παρκέ, συσπειρώνοντας πολυ κόσμο στη μάχη ενάντια στον ρατσισμό.

Από την πλευρά του ο Κάιρι Ίρβινγκ έστειλε επιστολή για όλα όσα γίνονται στην Αμερική και συγκεντρώνει παίκτες για να μην αρχίσει ξανά η σεζόν στο ΝΒΑ, δημιουργώντας μια συμμαχία παικτών της λίγκας.

Ο Tζάκσον γνωστός και ως Captain Jack αποκάλυψε τις συνομιλίες με τον Uncle Drew και τόνισε πως ο παίκτης των Νετς κλαίει όταν του μιλάει εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στις ΗΠΑ τον τελευταίο καιρό.

«Με καλεί στο Facetime σχεδόν κάθε μέρα. Είναι παθιασμένος με αυτή τη κουβέντα που έχουμε. Νομίζω πως καταλαβαίνει τη στιγμή. Ειναι σαν εμένα. Δεν έχω όλες τις απαντήσεις. Μιλάω μέσα από την καρδιά του. Δεν το έχουμε πει ποτέ σε καμιά συνέντευξη. Με καλεί και κλαίει επειδή και αυτός ξέρει πως με τα όσα κάνω, ρισκάρω τα πάντα», ήταν τα λόγια του Τζάκσον.

Stephen Jackson says Kyrie Irving has been FaceTiming him almost everyday to check on him

“He called me crying, because he literally knows I’m putting everything on the line.” pic.twitter.com/vpX93qDqom

