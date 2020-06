Κερ: «Κανένας αστερίσκος φέτος, κανονικός ο πρωταθλητής» (audio)

Όπως είναι γνωστό οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν συμπεριλαμβάνονται στις 22 ομάδες που θα βρεθούν στο Ορλάντο για το restart του ΝΒΑ, ωστόσο ο Στιβ Κερ ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά την ανάδειξη του πρωταθλητή!

«Αυτό που πιστεύω ακράδαντα, είναι ότι ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, ο πρωταθλητής θα μετράει κανονικά! Πολλοί θα θέλουν να βάλουν έναν αστερίσκο δίπλα. Όμως στο δικό μου το μυαλό δεν θα υπάρχει αστερίσκος. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο και επίπονο ταξίδι μέχρι να φτάσει μια ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου» ανέφερε ο προπονητής των Ουόριορς στο «95,7 The Game».

Steve Kerr isn’t putting any sort of asterisk next to this year’s NBA champion

(via @DRK957) pic.twitter.com/7NN2BFawZ8

