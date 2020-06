Βανέσα Μπράιαντ: Έκανε τατουάζ για τον Κόμπι και την Τζίτζι (vid)

Ο Κόμπι Μπράιαντ έφυγε από τη ζωή μαζί με την κορούλα του, Τζίτζι, μετά από αεροπορικό δυστύχημα, βυθίζοντας στη θλίψη όλον τον αθλητικό κόσμο και όχι μόνο.

Η γυναίκα του, Βανέσα ποτέ δεν τους βγάζει από το μυλαό τους και πλέον έχει στο σώμα της τατουάζ προς τιμήν τους.

Στο λαιμό για τον Black Mamba κα στον καρπό για την Τζίτζι.

Δείτε τα.

Vanessa Bryant got Gigi's message tattooed on her wrist. pic.twitter.com/4CLJYpfcnI

Vanessa Bryant also got a Kobe tattoo on her neck

via vanessabryant/IG pic.twitter.com/UVVdOlwTju

ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 11, 2020