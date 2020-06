Κόμπι: Τιμά τη μνήμη του Black Mamba με βραβείο το Λος Άντζελες! (pic)

Μπορεί ο Black Mamba να βρίσκεται πλέον στη «γειτονιά των αγγέλων» μαζί με την κορούλα του, Tζίτζι, ωστόσο θα μείνει για πάντα στην καρδιά και το μυαλό όλων των ανθρώπων που αγαπούν το μπάσκετ. Πρόσφερε τόσο πολλά όχι μόνο στο άθλημα, αλλά και στην κοινωνία.

Για να τιμήσει τη μνήμη του, το Λος Άντζελες θα δώσει ένα ξεχωριστό βραβείο που αντικατοπτρίζει όσο έδωσε ο θρύλος των Λέικερς όλα αυτά τα χρόνια.

Η πολιτεία του LA θα απονείμει το Los Angeles Area Emmy Governors Award με σκοπό να τιμήσει την φιλανθρωπική και κοινωνική του δράση, αλλά και το γεγονός πως ενέπνευεσε αμέτρητα παιδιά με τα σπουδαία πράγματα που πέτυχε στο αγαπημένο του άθλημα, σε αυτό που έδωσε τα πάντα με όλη του την ψυχή.

Είναι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν για να τιμήσουν την μνήμη του αξεπέραστου Κόμπι Μπράιαντ, του κορυφαίου παίκτη που φόρεσε ποτέ τα μωβ και τα χρυσά των λιμνάνθρωπων.

Kobe Bryant is this year's recipient of the Los Angeles Area Emmy Governors Award in honor of his “philanthropy, community building and inspiration that extended beyond the basketball court." pic.twitter.com/odA7ls2MM2

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 11, 2020