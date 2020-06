Ο Ματ Μπαρνς φόρεσε την μπλούζα με το «I can't breathe» και κατέβηκε στους δρόμους του Σακραμέντο.

Ο πρώην παίκτης του NBA πέρασε και το εξής μήνυμα, «Έχουμε κάνει όλες αυτές τις διαμαρτυρίες και επιτέλους μας ακούν. Τόσο καιρό δεν μας άκουγαν.

Τώρα πρέπει να προτάξουμε το μυαλό μας. Είναι μια πνευματική μάχη. Δεν είναι απλά να διώξουμε αυτόν τον Πρόεδρο εκτός Λευκού Οίκου, αυτό είναι μόνο ένα βήμα. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή».

Matt Barnes urged people to vote for change during a protest in Sacramento. *NSFW*

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 8, 2020