Το μεγάλο ερωτηματικό του Νίστρουπ για τον παρτενέρ του Ντε Φράι κόντρα στην Πάκσι και τα υπόλοιπα ονόματα της ενδεκάδας του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει απόψε (23/07-21:00, SKAI και live από Gazzetta) και επίσημα τη νέα ποδοσφαιρική του σεζόν, αφού δίνει το πρώτο του επίσημο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League κόντρα στην Πάκσι.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν την Τετάρτη (22/07) για την Ουγγαρία έχοντας στην αποστολή όλα τα διαθέσιμα «όπλα» τους. Εκτός έμειναν μόνο ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, που δεν είναι ακόμα στο επίπεδο ετοιμότητας που πρέπει, αλλά και ο Μανώλης Σιώπης. Κανονικά βρέθηκε σ' αυτό το νέο απόκτημα της ομάδας, Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, αφού στάλθηκε το απαραίτητο έγγραφο που χρειαζόταν από την Τουρκία για να εκδοθεί το δελτίο του και να δηλωθεί.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.

✈️☘️ Η αποστολή του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Ουγγαρία για το ματς του 2ου προκριματικού του Conference League με την Πάκσι#paofc pic.twitter.com/GBMp0DoVqz — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 22, 2026

Αυτοί διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Ντε Φράι

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ φαίνεται να έχει καταλήξει ως προς τους κατόχους των περισσότερων θέσεων, ωστόσο μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί η επιλογή που θα κάνει για τον παρτενέρ του Στέφαν Ντε Φράι, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκι Ίνγκασον.

Κάτω από την εστία θα ξεκινήσει φυσικά ο Ινάκι Πένια, ο οποίος θα ντεμπουτάρει με την πράσινη φανέλα σε επίσημο ματς. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Στέφαν Ντε Φράι.

Όσον αφορά εκείνον που θα αγωνιστεί δίπλα του, φαίνεται πως ένα ελαφρύ προβάδισμα έχει ο Αχμέντ Τουμπά, τόσο λόγω της θέσης, αφού είναι καλύτερο να είναι αριστεροπόδαρος στη θέση του αριστερού στόπερ όσο και λόγω του χρόνου συμμετοχής που πήρε στα φιλικά, που ήταν αρκετός.

Φυσικά, υποψήφιος για τη θέση αυτή είναι και ο Γιώργος Κάτρης, αν και θα αγωνιστεί με ανάποδο πόδι ενώ ελάχιστες πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο να βρεθεί εκεί το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, αφού έχει κάνει μόλις 2,5 προπονήσεις με την ομάδα.

Στο δεξί άκρο της άμυνας θα βρεθεί ακόμη ένας παίκτης που θα κάνει ντεμπούτο, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας ενώ στο αριστερό ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή η τριάδα θεωρείται «μπετόν» τούτη την εποχή. Ετιέν Καμαρά και Άνταμ Τσέριν στο double pivot και μπροστά τους θα είναι ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Στα άκρα της επίθεσης φαίνεται πως θα έχουμε στα δεξιά τον Ταμπόρδα και στα αριστερά τον Αντίνο. Ο Ζαρουρί διεκδικεί κι εκείνος μία θέση ενός εκ των δύο, αλλά το αργεντίνικο δίδυμο έχει προβάδισμα.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ανδρέας Τεττέη.