Σαν σήμερα: Το πρώτο... shot του Τζόρνταν μπροστά στον Ράσελ (vid)

Την 1η Ιουνίου 1997 οι Μπουλς υποδέχτηκαν τη Γιούτα στον πρώτο Τελικό εκείνης της χρονιάς.

Το Σικάγο επικράτησε με σκορ 84-82 κι έκανε το 1-0 στη σειρά χάρη στο νικητήριο καλάθι του Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους (13/27 σουτ), 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ, σκοράροντας μπροστά στον Ράσελ.

Εν τέλει οι Μπουλς κατέκτησαν τον τίτλο με 4-2 νίκες.

23 years ago today, MJ hit a game-winning shot over Bryon Russell in the 1997 finals, too pic.twitter.com/uIVEfwT4R1

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 1, 2020