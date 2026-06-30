Ο Γιουσούφ Νούρκιτς έβαλε τέλος στα σενάρια περί επιστροφής του στην Ευρώπη, καθώς συμφώνησε με τους Τζαζ για νέο διετές συμβόλαιο αξίας 22 εκατομμυρίων δολαρίων και θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA.

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Τζαζ για νέο διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 22 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 31χρονος Βόσνιος σέντερ είχε μείνει ελεύθερος στην αγορά, γεγονός που είχε τροφοδοτήσει σενάρια για πιθανή επιστροφή του στην Ευρώπη. Ωστόσο, επέλεξε να παραμείνει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, συνεχίζοντας την πορεία του με τη φανέλα της ομάδας της Γιούτα.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Νούρκιτς κατέγραψε μέσους όρους 10,9 πόντων, 10,4 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ σε 41 συμμετοχές, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με επιδόσεις double-double κατά μέσο όρο.