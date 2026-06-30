Νούρκιτς: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Τζαζ
Ο Γιουσούφ Νούρκιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Τζαζ για νέο διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 22 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο 31χρονος Βόσνιος σέντερ είχε μείνει ελεύθερος στην αγορά, γεγονός που είχε τροφοδοτήσει σενάρια για πιθανή επιστροφή του στην Ευρώπη. Ωστόσο, επέλεξε να παραμείνει στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, συνεχίζοντας την πορεία του με τη φανέλα της ομάδας της Γιούτα.
Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Νούρκιτς κατέγραψε μέσους όρους 10,9 πόντων, 10,4 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ σε 41 συμμετοχές, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με επιδόσεις double-double κατά μέσο όρο.
Free agent center Jusuf Nurkic intends to sign a two-year, $22 million contract to return to the Utah Jazz, sources tell ESPN. Nurkic thrived in coach Will Hardy's system and was excited about the Jazz new look roster. Utah officials worked through the deal with Klutch Sports CEO… pic.twitter.com/X3AxMhjQZH— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026
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