Ο Κεγιόντε Τζορτζ των Τζαζ θα αναλάβει χρέη βοηθού προπονητή σε ένα παιχνίδι της ομάδας του στο Summer League.

Σε μία πολύ ιδιαίτερη κίνηση προχώρησαν οι Τζαζ, ενόψει του Summer League στο NBA. Συγκεκριμένα, το «αστέρι» της ομάδας, ο Κεγιόντε Τζορτζ, θα έχει χρέη βοηθού προπονητή για ένα παιχνίδι.

Ο οργανισμός από τη Γιούτα, συμφώνησε με το NBA στο να κάνει βοηθό τον Τζορτζ για ένα παιχνίδι, μιας και δεν υπήρχε δυνατότητα να έχει αυτό τον ρόλο για παραπάνω ματς. Έτσι, στο παιχνίδι κόντρα στους Ουίζαρντς (10/07, 04:00), ο 22χρονος θα είναι στο πλάι του Στιβ Βοϊτσεχόφσκι, ο οποίος είναι assistant coach του Γουίλ Χάρντι.

Ο Κεγιόντε Τζορτζ αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρότζεκτ για τους Τζαζ. Ο νεαρός γκαρντ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο στο NBA 23.6 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ ανά 33.1 λεπτά συμμετοχής.