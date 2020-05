ΛεΜπρον: «Δεν είναι ΟΚ το πως συμπεριφερόμαστε» (pic & vid)

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να «φλέγονται» μετά την δολοφονία του Αφροαμερικανού από αστυνομικό και ο ΛεΜπρον Τζέιμς από την πρώτη στιγμή μίλησε με δυνατή φωνή για τα όσα συμβαίνουν. Για ακόμα μια φορά αντιδρά και αυτή την φορά το έκανε από το συγκινητικό βίντεο του Τζίμι Κίμελ. Ο γνωστός παρουσιαστής έφτιαξε ένα βίντεο σχολιάζοντας όλα όσα έχουν γίνει αυτές τις ημέρες, με το τέλος να είναι αυτό που ξεχωρίζει.

Είναι ένα παλιό βίντεο, με έναν άνδρα να στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα το οποίο απευθύνεται σε όλους και σίγουρα θα σας κάνει να καταλάβετε τι συμβαίνει στην απέναντι μεριά του Ατλαντικού.

«Το τέλος μου έφερε δάκρυα στα μάτια. Κυριολεκτικά. Δεν είναι ΟΚ το πως φερόμαστε! Είμαι τόσο πληγωμένος από τους ανθρώπους μου αυτή την στιγμή», σχολίασε ο «Βασιλιάς».

The ending has me in tears!!! Literally . This isn’t ok the way we’re treated man! I’m so hurtful for my people right this moment https://t.co/fF0HS6qmed

— LeBron James (@KingJames) May 30, 2020