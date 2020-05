Ο σούπερ σταρ του καλύτερου πρωταθλήματος στον πλανήτη βρίσκει τον τρόπο για να «παγώνει» τις αντίπαλες άμυνες χάρη σε μια εξαιρετική ντρίπλα που φέρει την υπογραφή του.

Ποια είναι αυτή; Το να περνάει τη μπάλα κάτω από τα πόδια και οι αντίπαλοί του να... ψάχνουν να τον βρουν.

Ιδού του λόγου του αληθές όπως το παρουσίασε το ΝΒΑ!

@CP3 freezes the defense with the between-the-legs! pic.twitter.com/VPWZfM75rl

— NBA (@NBA) May 28, 2020