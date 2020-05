Πρόθεση της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη είναι να ολοκληρωθεί η σεζόν. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν άρχισε οι επαφές με την Disney για τη διεξαγωγή αγώνων στη Φλόριντα στα τέλη Ιουλίου.

«Το ΝΒΑ, σε συνεργασία με την Ένωση Παικτών της λίγκας άρχισε τις διερευνητικές επαφές με την "Walt Disney Company" σε ό,τι αφορά την επανέναρξη της σεζόν 2019-20 στα τέλη Ιουλίου στις εγκαταστάσεις της "Disney's ESPN Wide World of Sports" στην Φλόριντα ως τόπο διεξαγωγής αγώνων του ΝΒΑ» ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας της λίγκας στις διαπραγματεύσεις με τη Disney, Μάικ Μπας.

Πρόσθεσε, δε πως: «Προτεραιότητα μας παραμένει η υγεία και η ασφάλεια των εμπλεκόμενων. Είμαστε σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς σε θέματα υγείας σε ό,τι αφορά τις οδηγίες που θα διαβεβαιώσουν ότι τα πρωτόκολλα και τα μέτρα προστασίας θα εφαρμοστούν».

Εξάλλου, το ΝΒΑ έστειλε ερωτηματολόγιο στους GM των 30 ομάδων με σκοπό να μάθει με ποιον τρόπο επιθυμούν να συνεχιστεί η φετινή σεζόν. Τα ερωτήματα είχαν να κάνουν με το σύστημα διεξαγωγής...

The following is a statement from NBA Chief Communications Officer Mike Bass: pic.twitter.com/8gfK5iVXs8

— NBA (@NBA) May 23, 2020