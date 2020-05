ΛεΜπρόν-Λέικερς: Οργανώνει ιδιωτικές προπονήσεις με συμπαίκτες (pic)

Κάθε μέρα που περνάει γίνεται ένα βήμα για να συνεχιστεί η σεζόν του ΝΒΑ, το οποίο ψάχνει και την τοποθεσία με το Ορλάντο και το Λας Βέγκας να είναι οι επικρατέστερες.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς οργανώνει προπονήσεις με μερικούς συμπαίκτες του σε ασφαλή τοτοθεσία. Με αυτό τον τρόπο θέλει να τους έχει σε εγρήγορση για τα ματς που θα έρθουν, αφού μεγάλος στόχος των Λέικερς είναι η επιστροφή στους τίτλους.

