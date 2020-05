Λεμπρόν για Τζόρνταν: «Σε ευχαριστώ που είσαι ο άγγελος μου, η έμπνευσή μου, ο υπερήρωάς μου» (pic)

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter αρχικά θέλησε να «απαντήσει» στο ESPN σε ένα άρθρο το οποίο ανέφερε ότι είχε οραματιστεί τον Μάικλ Τζόρνταν ως συμπαίκτη και όχι ως αντίπαλο.

«Όχι, δεν είπα ότι οραματίστηκα τον MJ ως συμπαίκτη και όχι ως αντίπαλο. Τέθηκε μια ερώτηση και είπα ότι 'θα μπορούσα να είμαι συμπαίκτης του και να απολαύσω το παιχνίδι του'. Λατρεύω τους μεγάλους και θα ήθελα πολύ να παίξω μαζί τους κατά τη διάρκεια της καριέρας του αλλά επίσης θα πέθαινα και να τους αντιμετωπίσω».

Και κατέληγε: «Παρόλα αυτά, MJ σε ευχαριστώ που είσαι ο άγγελός μου, η έμπνευσή μου, ο υπερήρωάς μου»!

I also would die to compete vs every single one of them too! Don’t ever get it twisted! . Nevertheless MJ Thank You for being my angel, inspiration, superhero!!

