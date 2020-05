Μίτσελ: «Ντένις Ρόντμαν, ο εφευρέτης του load management»! (pic)

Με την προβολή του «The Last Dance» έγινε γνωστή η... παράλογη επιθυμία που είχε ο συμπαίκτης του Μάικλ Τζόρνταν, που ήθελε μια ολιγόωρη άδεια.

Ο τότε προπονητής των Μπουλς, Φιλ Τζάκσον, τού την έδωσε και όλο αυτό πέρασε στην ιστορία.

Κάτι τέτοιο είναι απίθανο να γίνει τη σημερινή εποχή και ο Ντόνοβαν Μίτσελ σχολίασε σχετικά «Πείτε ότι θέλετε, ο Ντένις Ρόντμαν εφηύρε το load management (το να είναι ένας παίκτης off για να ξεκουραστεί)».

Τα likes, τα shares και τα σχόλια ήρθαν... βροχή!

Say what you want Dennis Rodman invented load management

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) April 27, 2020