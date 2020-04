Ο Αζάια Τόμας έφτιαξε την all time 5άδα του και ο Τζόρνταν δεν είναι στο top2 του! (pic)

Πλέον, είναι πασίγνωστο σε όλους ότι τα «Bad Boys» των Πίστονς είχαν τεράστια κόντρα με τους Μπουλς του Τζόρνταν και με το «The Last Dance» η συζήτηση έχει φουντώσει.

Ο MJ τους το κρατάει ακόμα που έμειναν να συγχαρούν τους νικητές και είπε τον Τόμας μαλ@κα, ενώ η απάντηση του Τόμας ήρθε με την καλύτερη πεντάδα του όλων των εποχών.

Ο πρώην ΝΒΑer έβαλε τον Καρίμ στην πρώτη θέση, τον Μπερντ στην δεύτερη, τον Μάτζικ στην τρίτη, τον Τζόρνταν στην τέταρτη και τον Έρβινγκ στην 5η.

Οι Τόμας και Τζόρνταν σίγουρα δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις και όσα έχουν γίνει στο παρελθόν φαίνεται ότι είναι δύσκολο να ξεχαστούν.

Asked Isiah to rank the five best players he ever played against based on his own experience. His answer:

1. Kareem

2. Bird

3. Magic

4. Jordan

5. Dr. J https://t.co/YDojum1dYD

— Bill Reiter (@sportsreiter) April 27, 2020