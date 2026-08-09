Μία άτσαλη προσγείωση του Γιάννη Σπανού στο παρκέ στο πλαίσιο της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Γεωργία στο EuroBasket U16 ήταν η εκείνη που τον έκανε να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το ματς.

Η αυλαία της φάσης των ομίλων στο EuroBasket U16 πέφτει σήμερα στην Οραντέα, με την Ελλάδα να ψάχνει το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα στη διοργάνωση απέναντι στη Γεωργία.

Ωστόσο, η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την ελληνική ομάδα. Περίπου ένα λεπτό πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, ο Γιάννης Σπανός προσπάθησε να σταματήσει αντίπαλό του στον αέρα, όμως η προσγείωσή του ήταν άτσαλη.

Ο 16χρονος γκαρντ/φόργουορντ έπεσε στο παρκέ και άμεσα έδειξε να αντιμετωπίζει έντονο πόνο χαμηλά στη μέση. Το παιχνίδι διακόπηκε λίγο αργότερα, με τον Σπανό να μην μπορεί να αποχωρήσει μόνος του από το παρκέ και να χρειάζεται τη βοήθεια των ανθρώπων της ελληνικής αποστολής. Ο τραυματισμός του προκάλεσε εύλογη ανησυχία στις τάξεις της Εθνικής Παίδων, με τον νεαρό διεθνή να αποχωρεί υποβασταζόμενος από την αναμέτρηση.