Πολ για το trade με Κάρι-Τόμπσον: «Βρέθηκα κοντά στους Ουόριορς, αλλά δεν ήθελα να πάω» (vid)

Ο σταρ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μιλώντας στο «The Uninterrupted» γύρισε τον χρόνο στο 2011 και θυμήθηκε την ιστορία που παραλίγο να άλλαζε την ιστορία του ΝΒΑ.

Πριν από εννέα χρόνια, οι Ουόριορς είχαν προτείνει στους Χόρνετς όπου αγωνιζόταν τότε ο Κρις Πολ, ένα trade που θα έστελνε τους «Splash Brothers» στη Νέα Ορλεάνη! Όμως οι Χόρνετς αρνήθηκαν και κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ!

«Ναι, το θυμάμαι. Είναι αληθινή ιστορία. Όμως δεν ήθελα να μείνω στην Δυτική Πλευρά των Η.Π.Α. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ανατολή οπότε δεν ήμουν τρελαινόμουν ποτέ με την ιδέα να πάω στο Λος Άντζελες ή στο Όκλαντ και να μείνω εκεί...»

Για φανταστείτε, όμως, πόσο διαφορετικά θα μπορούσε να είχε γραφτεί η ιστορία...

