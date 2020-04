Ουέστφαλ για Μπάρκλεϊ: «Γελάω με αυτά που είπε ο Ντρέιμοντ Γκριν» (vid)

Πριν από μερικές ημέρες ο Ντρέιμοντ Γκριν είπε ότι ο Μπάρκλεϊ τον ζηλεύει και ότι εκείνος ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στο παιχνίδι απ' ότι ο Sir Charles. Ο πάλαι ποτέ προπονητής των «Ήλιων» και εκείνος που οδήγησε την ομάδα στους τελικούς του ΝΒΑ εκείνη τη χρονιά, είχε την απάντηση έτοιμη:

«Γελάω με αυτά είπε ο Ντρέιμοντ Γκριν. Είναι εξαιρετικός τύπος αλλά ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ μπορούσε και κυριαρχούσε σε όλα τα ματς που έπαιξε εκείνη τη χρονιά. Ήταν ο MVP αφήνοντας πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν! Ήταν απίστευτα αυτά που μπορούσε να κάνει στο υψηλότερο επίπεδο. Κυριαρχούσε στη ρακέτα και δεν ήταν καν δύο μέτρα ύψος!»

Charles Barkley didn’t impact winning???

His former coach Paul Westphal tells @TermineRadio & @Jumpshot8 the Suns run to the NBA Finals proves just how impactful Sir Charles could be. pic.twitter.com/Mx3mSxXQD7

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) April 24, 2020