NBAers παίρνουν μέρος στο «Shirt Off Shoot Out Challenge» για να βοηθήσουν παιδιά σε ανάγκη (vids)

Με αφορμή ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα άρχισαν τα playoffs του ΝΒΑ, ο παρουσιαστής Τζέιμς Κόρντεν δημιούργησε το «Shirt Off Shoot Out Challenge», για να δώσει λίγο ενδιαφέρον στην μονοτονία της καραντίνας και ταυτόχρονα να μαζευτούν χρήματα για τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Feed The Children».

Ο ίδιος, αφού άρχισε το challenge, στο οποίο πρέπει να βάλεις τα ρούχα που είναι για πλύσιμο στο καλάθι από απόσταση 10 βημάτων, ενώ τα φοράς, έδωσε την σκυτάλη στους ΝΒΑers.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πετύχουν όσους περισσότερους πόντους μπορούν σε 45 δευτερόλεπτα, ενώ κάθε πόντος αντιστοιχεί σε 100 δολάρια.

Ο Στεφ Κάρι και ο Ντουέιν Ουέντ πήραν μέρος και ανέβασαν το βίντεό τους, με το αποτέλεσμα να είναι απολαυστικό!

Και ο «Flash», παρά την... σύνταξη, αποδείχθηκε καλύτερος από τον «σουτέρ» Κάρι!

Νικητής μέχρι στιγμής είναι ο υπέρτατος Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, ο οποίος βρήκε στόχο 10 φορές και το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του!

Δείτε και τις προσπάθειες των Γκόρντον Χέιγουορντ, Τζαβέιλ ΜακΓκι, Λίσα Λέσλι και Σου Μπερντ.