«Μπηχτή» Τόμας σε Τζόρνταν: «Αν έβαζες ΛεΜπρόν και Ντουράντ στα '80s, ποιος θα ήταν ο GOAT;» (vid)

Ο 58χρονος πρώην γκαρντ των Πίστονς, που έδινε επικές «μονομαχίες» με τους Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν έκανε μια δήλωση, με την οποία δείχνει πως δεν συμφωνεί με αυτό που πιστεύει αρκετός κόσμος.

Πως ο «Greatest Of All Time» είναι ο MJ.

Ο Αζέια Τόμας, που φημολογείται ότι έμεινε εκτός της Dream Team το 1992 εξαιτίας του Τζόρνταν, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Κρις Μπουσάρντ στο «Fox Sports» και υποστήριξε:

«Νομίζω πως αυτή η γενιά παικτών δεν παίρνει αρκετά τα εύσημα για αυτά που κάνει. Αυτή η γενιά παικτών είναι ανώτερη από τη δική μου. Όταν παίζαμε εμείς, ο Τζόρνταν ήταν ο κορυφαίος αθλητής που είχαμε δει ποτέ, αλλά από αθλητική άποψη, υπάρχουν 10-11 παίκτες στο ΝΒΑ τώρα με την αθλητικότητα του Τζόρνταν.

Δεν το είχαμε αυτό τότε. Με αυτά που κάνουν ο Κέβιν Ντουράντ και ο ΛεΜπρόν, αν τους έβαζες στην εποχή των '80s, με τον ταλέντο, την αθλητικότητα και τις ικανότητές τους, ποιος θα ήταν ο GoAT;».

“What KD and LeBron are doing, if you put them back in the era of 80s with their talent, athleticism and skill… Who’s the GOAT?”

@IsiahThomas explains to @Chris_Broussard why this generation doesn’t get enough credit pic.twitter.com/orgM5kr2t6

