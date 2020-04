«Δεν φεύγει από Λέικερς ο Ντέιβις και ας πουλάει το σπίτι του» (pic)

Ο Άντονι Ντέιβις πουλάει το «παλάτι» 7.9 εκατ. δολαρίων στο Λος Άντζελες, μια κίνηση που σχολιάστηκε από πολλούς για τη σχέση που μπορεί να έχει με το μέλλον του στους Λέικερς.

Πάντως σύμφωνα με την δημοσιογράφο του ESPN, Ρέιτσελ Νίκολς, ο ψηλός των λιμνανθρώπων το πουλάει επειδή δεν θα μείνει σε αυτό ούτε το καλοκαίρι και όχι γιατί θα φύγει από τους Λέικερς.

Την ίδια άποψη έχουν και οι Πολ Πιρς και Κέντρικ Πέρκινς που πλέον είναι αναλυτές του ΝΒΑ και υποστήριξαν πως δεν υπάρχει πιθανότητα να φύγει από τους Λέικερς το καλοκαίρι.

Anthony Davis put his Southern California home up for sale, but DON'T PANIC Lakers fans, it's not the one he's living in this season because it's too far from the practice facility. Our guys put the odds of AD going anywhere else when he becomes a free agent this summer at 0.0% pic.twitter.com/vzoMyMRe2W

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) April 22, 2020