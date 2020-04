Αυτό το ποτό πίνει ο Μάικλ Τζόρνταν στο «The Last Dance» (pic)

Το «The Last Dance» βγήκε στον αέρα και το κοινό δεν θα μπορούσε να είναι πιο συγκινημένο. Μπασκετικές αναμνήσεις ξεπρόβαλαν και ο Μάικλ Τζόρνταν καθηλώνει είτε σε σκηνές του χθες, είτε σε σκηνές του σήμερα.

Αυτό που εύκολα προσέχει κάποιος είναι ότι στις σημερινές συνεντεύξεις ο MJ έχει δίπλα του ένα ποτό και ένα πούρο.

Το ποτό που τον συντροφεύει είναι η Cincoro Tequila και είναι ένα brand που ανήκει στην οικογένεια Τζόρνταν, μαζί με την Μπας των Λέικερς και τον ιδιοκτήτη των Μπακς.

Όλοι μαζί τρέχουν ακόμα μια πετυχημένη επιχείρηση η οποία βγάζει εξαιρετική τεκίλα και την οποία απολαμβάνει ο MJ κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων. Είναι διαφημιστικός ο λόγος, είναι γιατί ο Τζόρνταν έχει εξαιρετική τεκίλα, μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ.

Wondering what Michael Jordan was drinking in his Last Dance interviews? Apparently it was the ⁦@CincoroTequila⁩ brand he owns with ⁦@JeanieBuss⁩ And the Celtics & Bucks owners. According to a note I just got, MJ prefers the extra añejo https://t.co/cnL7mvnhVG

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) April 20, 2020