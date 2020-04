Ο Μάικλ Τζόρνταν δίνει όλα τα έσοδα από το «The Last Dance» για φιλανθρωπικούς σκοπούς! (pic)

Ο MJ είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους και αυτό το κάνει σαφές με όλους τους τρόπους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση και όπως γράφτηκε από το «Forbes» ο Μάικλ Τζόρνταν θα δώσει όλα τα έσοδα από το «The Last Dance» για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Με δεδομένη την επιτυχία των δύο πρώτων επεισοδίων του ντοκιμαντέρ στο Netflix και την αναμονή για τα επόμενα 8 το ποσό αυτό αναμένεται να φτάσει κοντά στα 4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο ίδιος δεν θα πάρει καμία άλλη αμοιβή.

Απίθανος σε όλα του...

MJ is donating his entire share of the proceeds from The Last Dance to charity, which could reach up to $4M, per @Forbes pic.twitter.com/zZO24eq43F

