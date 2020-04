Πολλοί NBAers έδειξαν τον θαυμασμό τους για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Μπουλς, αφού απόλαυσαν το ντοκιμαντέρ Last Dance.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Ντουέιν Ουέιντ που τόνισε πως ήταν το πεπρωμένο του MJ να είναι ο GOAT.

«Ο Μάικλ Τζόρνταν το είχε. Πραγματικά ΤΟ ΕΙΧΕ. Ήταν το πεπρωμένο του να είναι ο G.O.A.T», έγραψε ο Flash στο twitter.

Man MJ had it! He had that “IT” He was chosen to be the GOAT

DWade (@DwyaneWade) April 20, 2020