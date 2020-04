WNBA: Στο Νο.1 του draft η Ιονέσκου, πήγε Νέα Υόρκη (pic & vid)

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν στο κολεγιακό με τη φανέλα του Οregon, έφτασε η ώρα για το άλμα στο ΝΒΑ την εκπληκτική Σαμπρίνα Ιονέσκου.

Οι New York City Liberty την επέλεξαν στο Νο.1 του draft και ελπίζουν να συνεχίσει να είναι μηχανή triple double.

Mια παίκτρια που λατρεύει τον Κόμπι Μπράιαντ και χρωστά τα πάντα σε εκείνον όπως είχε δηλώσει, μέτρησε φέτος 16.9 πόντους, 8.5 ριμπάουντ και 9.1 ασίστ, όντας η αθλήτρια της χρονιάς.

Το WNBA τίμησε και την αδικοχαμένη κόρη του Κόμπι, Τζιάνα Μπράιαντ, προκαλώντας συγκίνηση.

With the No. 1 pick in the #WNBADraft 2020 presented by @StateFarm, the @nyliberty select Sabrina Ionescu from @OregonWBB! pic.twitter.com/n0nZmBFDtE

— WNBA (@WNBA) April 17, 2020