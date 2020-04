Τίμησε την Τζιάνα Μπράιαντ στο ντραφτ το WNBA (vid)

Το φετινό ντραφτ του WNBA ήταν ξεχωριστό. Αυτό γιατί, αποφασίστηκε να τιμηθεί η Τζίτζι Μπράιαντ που βρήκε τραγικό θάνατο σε ηλικία 13 ετών μαζί με τον πατέρα της Κόμπι στο δυστύχημα με το ελικόπτερό του. Η Τζίτζι, μαζί με τα άλλα δύο κορίτσια που έχασαν επίσης την ζωή τους στο δυστύχημα, μπήκαν τιμητικά στην... τάξη του 2024.

Η Βανέσα Μπράιαντ, μίλησε και συγκίνησε με το μήνυμά της περιγράφοντας τα όνειρα της κόρης της...

«Θα ήταν ένα όνειρο που θα γίνονταν πραγματικότητα για εκείνη. Ο Κόμπε και η Τζίτζι αγαπούσαν το WNBA. Σας ευχαριστώ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα φετινά ντραφτ πικ. Να δουλεύετε σκληρά, ποτέ να μην συμβιβάζεστε. Χρησιμοποιείστε την... Mamba Mentality», ήταν τα λόγια της.

"Work hard. Never settle. Use that Mamba Mentality."

Vanessa Bryant thanks the WNBA for honoring Gigi, and shares some wisdom for the 2020 draft class. pic.twitter.com/CwvyxqG0fi

— ESPN (@espn) April 17, 2020