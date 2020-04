Γίνε ντραφτ από ομάδα του NBA! (pic)

To NBA διαθέτει φαντασία και δεν σταματά να το επιβεβαιώνει.

Στο πλαίσιο του «All in challenge» για την καταπολέμηση του κορονοϊού, θα δώσει την ευκαιρία σε έναν φίλαθλο να επιλεγεί στο φετινό ντραφτ.

Ο Άνταμ Σίλβερ θα ανακοινώσει κανονικά το όνομά του ως επιλογή κάποιας ομάδας και φυσικά θα ζήσει τον μύθο του.

As part of the #ALLINCHALLENGE, the @NBA is giving a fan the chance to be selected at the 2021 draft.

Join here: https://t.co/fJXJQkKiVX pic.twitter.com/inLkxVFBX3

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 17, 2020