Ο Ερυθρός Αστέρας προηγήθηκε της Μπάγερν Μονάχου με 48-31 στο ημίχρονο και ο Κρίστιαν Κολόκο ήταν «dominant» για τους γηπεδούχους με 12 πόντους σε 11 λεπτά.

Κρίστιαν Κολόκο, «χάρμα οφθαλμών». Ο Καμερουνέζος σέντερ του Ερυθρού Αστέρα, στο δεύτερο μόλις παιχνίδι του με τους Σέρβους στη EuroLeague μέτρησε 12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, σε... σκάρτο από έντεκα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο (10:57 για την ακρίβεια), απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο ήταν επιβλητική στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην αντίστοιχη του Άντον Γκαβέλ, αφού πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 48-31 και σε μεγάλο βαθμό το όφειλε στον νεοαποκτηθέντα ψηλό, που ήρθε στην Ευρώπη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.