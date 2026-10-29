Ερυθρός Αστέρας: Το τρομερό πρώτο ημίχρονο του Κολόκο
Κρίστιαν Κολόκο, «χάρμα οφθαλμών». Ο Καμερουνέζος σέντερ του Ερυθρού Αστέρα, στο δεύτερο μόλις παιχνίδι του με τους Σέρβους στη EuroLeague μέτρησε 12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, σε... σκάρτο από έντεκα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο (10:57 για την ακρίβεια), απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.
Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο ήταν επιβλητική στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην αντίστοιχη του Άντον Γκαβέλ, αφού πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 48-31 και σε μεγάλο βαθμό το όφειλε στον νεοαποκτηθέντα ψηλό, που ήρθε στην Ευρώπη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.