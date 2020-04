Λέοναρντ: Κορυφαία αθλητική φωτογραφία της σεζόν, το σουτ νίκης με Σίξερς! (pic & vid)

Πέρυσι ο Καουάι Λέοναρντ με τα ηρωικά του οδήγησε τους Ράπτορς στον πρώτο τίτλο στην ιστορία τους.

Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι μία από τις στιγμές που δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς είναι το σουτ νίκης στο Game 7 κόντρα στους Σίξερς που υπέγραψε την πρόκριση στους τελικούς Ανατολής.

Η στιγμή που απαθανάτισαν το στιγμιότυπο και η φωτογραφία που τραβήχτηκε, βραβεύτηκε ως η κορυφαία της χρονιάς στον αθλητισμό. Σίγουρα μια εικόνα που θα έχουν στο δωμάτιο τους όλοι οι πιστοί φίλαθλοι της ομάδας του Τορόντο.

The world's most prestigious photojournalism contest has named "Kawhi Leonard’s Game 7 Buzzer Beater" by Mark Blinch as the single best sports photo of the year: https://t.co/xpCoLRmh3n pic.twitter.com/V6cu9YdBuv

— Jonathan Goldsbie (@goldsbie) April 16, 2020