Τις προηγούμενες 2 σεζόν ο Γκομπέρ αναδείχθηκε αμυντικός της σεζόν.

Πλέον διεκδικεί το βραβείο μαζί με τους Αντετοκούνμπο και Ντέιβις, οι οποίοι θέλουν να τον διαδεχθούν.

Δείτε το video που έφτιαξε για τους τρεις τους το Bleacher Report.

AD was absolutely dominant on the defensive end for the Lakers. Did he do enough to secure the DPOY award from the rest of the field? #BRNBAAwardsWeek pic.twitter.com/AQRsVL20y7

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2020