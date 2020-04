Όταν ακούς shake n' bake το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ο Τζαμάλ Κροφορντ.

Ο JCrossover τρέλαινε κόσμο στο ΝΒΑ με τις απίθανες ντρίμπλες του, αφού λίγοι χειρίζονται τη μπάλα όπως εκείνος.

Απολαύστε μερικές από τις κορυφαίες ντρίμπλες του Κρόφορντ.

Jamal Crawford is a magician with the rock. @JCrossover pic.twitter.com/I9G3jnCmmr

— SLAM Rewind (@SLAMRewind) April 11, 2020