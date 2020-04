Kιούμπαν: Δεν ξεχνά το τελευταίο ματς του Νοβίτσκι στο Ντάλας (pic)

Σαν σήμερα πριν ένα χρόνο, ο Ντιρκ Νοβίτσκι έπαιζε το τελευταίο του ματς μπροστά στο κοινό του Ντάλας.

Μετά από 21 χρόνια πίστης και αφοσίωσης στην ομάδα και ένα πρωτάθλημα, έφτανε η ώρα να πει το αντίο.

Εκείνη τη στιγμή έδειξε πως λησμονεί ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μαρκ Κιούμπαν.

«Δεν μπορώ να πιστέψω πως πέρασε ένας χρόνος. Πολλά άλλαξαν αλλά τα καλύτερα θα μένουν μαζί μας για πάντα», ηταν τα λόγια του.

I can’t believe it’s been a year. A lot has changed but the best things stay with us forever @swish41 https://t.co/0mJwAd6XzM

— Mark Cuban (@mcuban) April 10, 2020