«Πανέτοιμος να επιστρέψει την επόμενη σεζόν ο Τόμπσον» (aud)

Έχασε μια χρονιά εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του, αυτό στοίχισε στην ομάδα του, αλλά πλέον ο Κλέι Τόμπσον είναι πανέτοιμος να επιστρέψει στην δράση.

Ο πατέρας του παίκτη σχολίασε ότι κάθε ημέρα είναι και καλύτερα και εξέφρασε την βεβαιότητα του ότι την νέα σεζόν θα είναι πανέτοιμος.

«Νιώθει καλά. Κάνει μόνος του γυμναστική. Κάνει τα πάντα και λέει ότι αισθάνεται καλά. Κινείται χωρίς να διστάζει ή να νιώθει κάποια ενόχληση.

Λέει ότι αισθάνεται υπέροχα και θα είναι έτοιμος για την επόμενη σεζόν. Σε αυτή την χρονική στιγμή, δυστυχώς, κανείς δεν ξέρει πότε θα αρχίσει η νέα σεζόν»

“He says he’s feeling great and he’ll be ready to go at full speed next year.”@champagnennuts provides an update on Klay pic.twitter.com/y0zRYk8G77

— 95.7 The Game (@957thegame) April 6, 2020