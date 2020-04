Πολ: «Τα media με ξέγραψαν και έπρεπε να αποδείξω ποιος είμαι!» (pic)

Μία εντυπωσιακή σεζόν κάνει ο Κρις Πολ, ο οποίος είναι ο απόλυτος ηγέτης των Θάντερ στην ξέφρενη πορεία τους που θα τους οδηγήσει στα playoff αν συνεχιστεί η σεζόν.

O CP3 μετρά 17.7 πόντους και 6.9 ασίστ, αποτελώντας τον κορυφαίο clutch player της λίγκας.

Πάντως στο ξεκίνημα της σεζόν δέχθηκε μεγάλη αμφισβήτηση για την Οκλαχόμα, με τον ίδιο να μιλάει για αυτό και να δίνει τις απαντήσεις.

«Όταν τα media σε ξεγράφουν, ο κόσμος αρχίζει να το σκέφτεται αυτό. Εγώ έπρεπε να αποδείξω ποιος είμαι», ήταν τα λόγια του.

