Έρχεται μεγάλος σουτέρ στο ΝΒΑ (pic & vids)

Όπως ενημέρωσε ο Αμερικανός δημοσιογράφος του «ESPN», Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τάιλερ Τέρι θα πάρει μέρος στο φετινό draft της κορυφαίας λίγκας.

Ο 20χρονος γκαρντ έπαιξε στην ομάδα του Stanford κι είναι ένας δεινός σουτέρ, αφού είχε ποσοστό 40.8%. Επίσης, είναι αξιόπιστος και από την γραμμή των βολών, όπου έχει 89%. Σε εννέα παιχνίδια είχε 20+ πόντους για το κολλέγιό του.

Stanford freshman guard Tyrell Terry is entering the 2020 NBA Draft, sources tell ESPN. He shot 40.8 percent on three-pointers, and 89 percent from the free throw line. He had nine 20-point-plus games for Stanford.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 6, 2020