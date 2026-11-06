Γουόριορς – Χιτ 120-100: Ο Αντετοκούνμπο ξεχώρισε, αλλά δεν ήταν αρκετός

Γουόριορς – Χιτ 120-100: Ο Αντετοκούνμπο ξεχώρισε, αλλά δεν ήταν αρκετός

Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double double, ωστόσο οι Γουόριορς έφτασαν στην έκτη διαδοχική νίκη τους, επικρατώντας των Χιτ με 120-100.

Δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στους Κλίπερς το Μαϊάμι, καθώς γνώρισε την ήττα με 120-100 από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε εξαιρετικό μομέντουμ, μετρώντας έξι συνεχόμενες επιτυχίες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τους Χιτ, καταγράφοντας 20 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Ντέιβιον Μίτσελ πρόσθεσε 22 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο τελείωσε το παιχνίδι με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η ομάδα του Μαϊάμι, ωστόσο, πλήρωσε ένα πολύ κακό διάστημα στην τρίτη περίοδο. Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 26-9, δημιουργώντας διαφορά που αποδείχθηκε αδύνατο να καλυφθεί στη συνέχεια από τους φιλοξενούμενους.

Στην αντίπερα όχθη, ο Στεφ Κάρι ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 29 πόντους σε μόλις 28 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 6/13 τρίποντα. Ο Γιάξελ Λάντεμποργκ συμπλήρωσε την εξαιρετική παρουσία του με 17 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ, ενώ ο Ντρέιμοντ Γκριν μοίρασε 11 ασίστ, στην κορυφαία φετινή του επίδοση στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.

 

Ξεχωριστή ήταν και η επιστροφή του Κλέι Τόμπσον στο Γκόλντεν Στέιτ, αυτή τη φορά ως αντίπαλος. Ο πρώην συμπαίκτης του Κάρι γνώρισε θερμή υποδοχή από το κοινό πριν από το τζάμπολ και έκλεισε το ματς με 11 πόντους. Με αυτή την επικράτηση, οι Γουόριορς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία μετά το αρχικό 0-3 της σεζόν, ενώ οι Χιτ υποχώρησαν στο 3-6.

Tα δωδεκάλεπτα: 26-29, 53-53, 91-76, 120-100

MIAMI HEAT
PLAYERMINFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPFPTS+/-
Andrew Wiggins (F)21:241616.7020.0000.0156401222-1
Giannis Antetokounmpo (F)31:0071353.81520.05771.4311144004220-22
Bam Adebayo (C)33:2671258.3020.04757.137100110118-9
Klay Thompson (G)23:0831030.02728.633100.00000302311-9
Davion Mitchell (G)37:4891850.04944.4000.00228105422-16
Bobby Portis Jr.14:04030.0020.0000.0145000020-5
Pelle Larsson29:224944.43560.022100.00001143013-15
Ryan Conwell29:514944.43650.022100.01001012313-10
Tim Hardaway Jr.4:04030.0030.0000.0000010000-3
Nikola Jović12:26020.0020.01250.0000010101-4
Myron Gardner1:09000.0000.0000.0000000000-2
Nick Richards1:09000.0000.0000.0000000000-2
Dru Smith1:09010.0010.0000.0000000000-2
Simone Fontecchio - DNP - Coach's Decision
TOTALS240358640.7134429.5172373.99303927851922100-20

GOLDEN STATE WARRIORS
PLAYERMINFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOPFPTS+/-
Will Richard (F)16:074666.72450.0000.00220111110-5
Yaxel Lendeborg (F)30:2361442.91333.34666.71786312417-1
Draymond Green (C)27:251333.3020.0000.014511113213
Brandin Podziemski (G)31:543837.52633.31250.00663111395
Stephen Curry (G)27:5791947.461250.055100.0000011412917
Al Horford17:5933100.022100.0000.014510004821
De'Anthony Melton17:201520.0040.03475.01562303159
Brandon Williams20:394757.1010.022100.001140221107
Georges Niang22:235862.52540.01250.0044310201316
Charles Bassey14:103475.0010.022100.03470033587
Gary Payton II10:1633100.011100.022100.01000000095
Malevy Leons1:09000.0000.0000.00000000002
Graham Ike1:09000.0000.0000.00000000002
LJ Cryer1:09000.0000.0000.00000000002
TOTALS240428052.5164139.0202580.07374423119182212020

     

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