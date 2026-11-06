Δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο αποτέλεσμα απέναντι στους Κλίπερς το Μαϊάμι, καθώς γνώρισε την ήττα με 120-100 από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε εξαιρετικό μομέντουμ, μετρώντας έξι συνεχόμενες επιτυχίες.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τους Χιτ, καταγράφοντας 20 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Ντέιβιον Μίτσελ πρόσθεσε 22 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο τελείωσε το παιχνίδι με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Η ομάδα του Μαϊάμι, ωστόσο, πλήρωσε ένα πολύ κακό διάστημα στην τρίτη περίοδο. Οι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους σκορ 26-9, δημιουργώντας διαφορά που αποδείχθηκε αδύνατο να καλυφθεί στη συνέχεια από τους φιλοξενούμενους.
Στην αντίπερα όχθη, ο Στεφ Κάρι ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 29 πόντους σε μόλις 28 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 6/13 τρίποντα. Ο Γιάξελ Λάντεμποργκ συμπλήρωσε την εξαιρετική παρουσία του με 17 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ, ενώ ο Ντρέιμοντ Γκριν μοίρασε 11 ασίστ, στην κορυφαία φετινή του επίδοση στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία.
Ξεχωριστή ήταν και η επιστροφή του Κλέι Τόμπσον στο Γκόλντεν Στέιτ, αυτή τη φορά ως αντίπαλος. Ο πρώην συμπαίκτης του Κάρι γνώρισε θερμή υποδοχή από το κοινό πριν από το τζάμπολ και έκλεισε το ματς με 11 πόντους. Με αυτή την επικράτηση, οι Γουόριορς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία μετά το αρχικό 0-3 της σεζόν, ενώ οι Χιτ υποχώρησαν στο 3-6.
Tα δωδεκάλεπτα: 26-29, 53-53, 91-76, 120-100
|MIAMI HEAT
|PLAYER
|MIN
|FGM
|FGA
|FG%
|3PM
|3PA
|3P%
|FTM
|FTA
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|PTS
|+/-
|Andrew Wiggins (F)
|21:24
|1
|6
|16.7
|0
|2
|0.0
|0
|0
|0.0
|1
|5
|6
|4
|0
|1
|2
|2
|2
|-1
|Giannis Antetokounmpo (F)
|31:00
|7
|13
|53.8
|1
|5
|20.0
|5
|7
|71.4
|3
|11
|14
|4
|0
|0
|4
|2
|20
|-22
|Bam Adebayo (C)
|33:26
|7
|12
|58.3
|0
|2
|0.0
|4
|7
|57.1
|3
|7
|10
|0
|1
|1
|0
|1
|18
|-9
|Klay Thompson (G)
|23:08
|3
|10
|30.0
|2
|7
|28.6
|3
|3
|100.0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|2
|3
|11
|-9
|Davion Mitchell (G)
|37:48
|9
|18
|50.0
|4
|9
|44.4
|0
|0
|0.0
|0
|2
|2
|8
|1
|0
|5
|4
|22
|-16
|Bobby Portis Jr.
|14:04
|0
|3
|0.0
|0
|2
|0.0
|0
|0
|0.0
|1
|4
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|-5
|Pelle Larsson
|29:22
|4
|9
|44.4
|3
|5
|60.0
|2
|2
|100.0
|0
|0
|0
|1
|1
|4
|3
|0
|13
|-15
|Ryan Conwell
|29:51
|4
|9
|44.4
|3
|6
|50.0
|2
|2
|100.0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|3
|13
|-10
|Tim Hardaway Jr.
|4:04
|0
|3
|0.0
|0
|3
|0.0
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-3
|Nikola Jović
|12:26
|0
|2
|0.0
|0
|2
|0.0
|1
|2
|50.0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|-4
|Myron Gardner
|1:09
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|Nick Richards
|1:09
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|Dru Smith
|1:09
|0
|1
|0.0
|0
|1
|0.0
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|Simone Fontecchio - DNP - Coach's Decision
|TOTALS
|240
|35
|86
|40.7
|13
|44
|29.5
|17
|23
|73.9
|9
|30
|39
|27
|8
|5
|19
|22
|100
|-20
|GOLDEN STATE WARRIORS
|PLAYER
|MIN
|FGM
|FGA
|FG%
|3PM
|3PA
|3P%
|FTM
|FTA
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|BLK
|TO
|PF
|PTS
|+/-
|Will Richard (F)
|16:07
|4
|6
|66.7
|2
|4
|50.0
|0
|0
|0.0
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|1
|10
|-5
|Yaxel Lendeborg (F)
|30:23
|6
|14
|42.9
|1
|3
|33.3
|4
|6
|66.7
|1
|7
|8
|6
|3
|1
|2
|4
|17
|-1
|Draymond Green (C)
|27:25
|1
|3
|33.3
|0
|2
|0.0
|0
|0
|0.0
|1
|4
|5
|1
|1
|1
|1
|3
|2
|13
|Brandin Podziemski (G)
|31:54
|3
|8
|37.5
|2
|6
|33.3
|1
|2
|50.0
|0
|6
|6
|3
|1
|1
|1
|3
|9
|5
|Stephen Curry (G)
|27:57
|9
|19
|47.4
|6
|12
|50.0
|5
|5
|100.0
|0
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|0
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|1
|1
|4
|1
|29
|17
|Al Horford
|17:59
|3
|3
|100.0
|2
|2
|100.0
|0
|0
|0.0
|1
|4
|5
|1
|0
|0
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|4
|8
|21
|De'Anthony Melton
|17:20
|1
|5
|20.0
|0
|4
|0.0
|3
|4
|75.0
|1
|5
|6
|2
|3
|0
|3
|1
|5
|9
|Brandon Williams
|20:39
|4
|7
|57.1
|0
|1
|0.0
|2
|2
|100.0
|0
|1
|1
|4
|0
|2
|2
|1
|10
|7
|Georges Niang
|22:23
|5
|8
|62.5
|2
|5
|40.0
|1
|2
|50.0
|0
|4
|4
|3
|1
|0
|2
|0
|13
|16
|Charles Bassey
|14:10
|3
|4
|75.0
|0
|1
|0.0
|2
|2
|100.0
|3
|4
|7
|0
|0
|3
|3
|5
|8
|7
|Gary Payton II
|10:16
|3
|3
|100.0
|1
|1
|100.0
|2
|2
|100.0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|5
|Malevy Leons
|1:09
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Graham Ike
|1:09
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|LJ Cryer
|1:09
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0.0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|TOTALS
|240
|42
|80
|52.5
|16
|41
|39.0
|20
|25
|80.0
|7
|37
|44
|23
|11
|9
|18
|22
|120
|20
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