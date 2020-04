Καντέρ: Σίγουρος ότι θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο WWE! (pic & vid)

Ο Τούρκος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς με χαρακτηριστικές αναρτήσεις στο twitter υπογράμμισε ότι «κάποια μέρα θα γίνω Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο WWE».

Μάλιστα είχε πάρει και μια «γεύση» από τα ρινγκ καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε εμφανιστεί στο «Madison Square Garden» και πιο συγκεκριμένα στο Raw, φορώντας φανέλα των Μπόστον Σέλτικς.

One day

I will be the @WWE Universal

Champion of the World

at #WrestleMania pic.twitter.com/U4MEs4bv9K

— Enes Kanter (@EnesKanter) April 6, 2020