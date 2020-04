ΝΒΑ: Ετοιμάζει διαγωνισμό «Horse» από το σπίτι των παικτών! (vid)

Το ΝΒΑ και ESPN δουλεύουν πάνω σ΄ έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό όπου θα συμμετέχουν αρκετοί παίκτες υψηλού επιπέδου.

Όσοι πάρουν μέρος σε αυτό, θα παίξουν το H.O.R.S.E, κάτι σαν το δικό μας ρολόι

Οι παίκτες, που είναι σε καραντίνα, θα σουτάρουν από το γυμναστήριο του σπιτιού τους.

The NBA and ESPN are working on televising a H-O-R-S-E competition involving several high-profile players, sources say. Players would shoot in isolation – presumably in home gyms – and match shots against competitors. Details are still being finalized.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 4, 2020