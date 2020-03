Αντετοκούνμπο: «Μπαπέ, Νεϊμάρ, Παρί, θέλω να γίνω ο στράικερ της ομάδας» (vid)

Αρχικά θυμήθηκε ότι κατάφερε να σκοράρει και να περάσει το τεστ που του έβαλαν, ωστόσο ουδέποτε πήρε το σκούτερ που είχε κερδίσει!

Στη συνέχεια έστειλε το δικό του μήνυμα στους Νεϊμάρ και Κιλιάν Μπαπέ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρειάζομαι μια θέση στην Παρί. Αφήστε με να γίνω ο επιθετικός της ομάδας...»

I need a spot on the team @neymarjr @KMbappe @PSG_inside let me be your striker https://t.co/3ejI8y1QPo

