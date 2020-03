Οι ημέρες στην καραντίνα δεν περνούν εύκολα και ο καθένας ψάχνει τρόπους για να διασκεδάσει μέσα στο σπίτι του. Ο Ματίζ Ταϊμπούλ, ο ρούκι των Σίξερς, δεν χάνει το κέφι του και κατάφερε να κάνει μια νέα φίλη.

Η σκούπα του έχει γίνει η αγαπημένη του παρέα και κάνουν τα πάντα μαζί αν κρίνουμε από το βίντεο που ανέβασε.

.@MatisseThybulle found a new best friend at home pic.twitter.com/XaUgDIqxYF

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2020