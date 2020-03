Κορονοϊός: Θετικός και ο Σμαρτ των Σέλτικς! (vid)

Το ένα μετά το άλλο... σκάνε τα κρούσματα κορονοϊού στο ΝΒΑ τα ξημερώματα της Παρασκευής! Μετά τους τρεις στους Σίξερς και τους δύο θετικούς παίκτες που ανακοίνωσαν οι Λέικερς, ο Μάρκους Σμαρτ ανακοίνωσε μόνος του πως είναι το πρώτο κροσύμα των Σέλτικς!

Ο άσος της ομάδας της Βοστώνης, ανέβασε από μόνος του βίντεο στο twitter όπου ανακοίνωσε πως βρέθηκε θετικός στον Covid-19.

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV

— marcus smart (@smart_MS3) March 19, 2020