H πολυαναμενόμενη επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα παρκέ είναι γεγονός, όμως ούτε αυτή ήταν αρκετή για να γυρίσουν τον διακόπτη οι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να επέστρεψε στη δράση μετά από 38 μέρες, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για τους Μπακς που σημείωσαν την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους, αυτή τη φορά κόντρα στους Σέλτικς (81-108).

Ο «Greek Freak» στην επάνοδό του από τις 23 Ιανουαρίου σε 25 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ χάρισε και δύο εντυπωσιακά καρφώματα δείχνοντας έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του στη «μάχη» της εισόδου στα Play ins.