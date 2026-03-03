Αντετοκούνμπο: Όσα έκανε στην επιστροφή του μετά από 38 μέρες
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να επέστρεψε στη δράση μετά από 38 μέρες, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για τους Μπακς που σημείωσαν την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους, αυτή τη φορά κόντρα στους Σέλτικς (81-108).
Ο «Greek Freak» στην επάνοδό του από τις 23 Ιανουαρίου σε 25 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ χάρισε και δύο εντυπωσιακά καρφώματα δείχνοντας έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του στη «μάχη» της εισόδου στα Play ins.
Τα highlights του Αντετοκούνμπο
