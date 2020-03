Ο Κάρι θυμήθηκε την εκπληκτική 60άρα του Τόμπσον και τον αποθέωσε! (pic & vid)

Πριν από 4 χρόνια και κόντρα στους Πέισερς ο Κλέι Τόμπσον είχε κάνει μια ιστορική βραδιά, αφού σε λιγότερο από 30 λεπτά είχε πετύχει 60 πόντους με μόλις 11 ντρίπλες. Τώρα που ο Κάρι έχει ελεύθερο χρόνο, είδε τον συμπαίκτη του να δίνει το ρεσιτάλ του και το απόλαυσε σαν να ήταν η πρώτη φορά, ενώ σχολίασε πως είναι... καλός.

Και ο Κλέι Τόμπσον και ο Κάρι είχαν μια πολύ δύσκολη σεζόν, αφού και οι δύο χρειάστηκε να κάτσουν αρκετό καιρό έξω, ενώ μόνο ο Κάρι πρόλαβε να επιστρέψει στην δράση.

11 dribbles.

60 points.

On this day in 2016, Klay put on a CLINIC pic.twitter.com/rRgoL7UUDr

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2019