Ο αδικοχαμένος Κόμπι Μπράιαντ εκτός από τεράστιος παίκτης όπως άλλωστε δείχνουν και οι αριθμοί του σε πρωταθλήματα και πόντους, ήταν και από τους λίγους που δεν φοβόταν να πάρει την τελευταία επίθεση όταν η μπάλα... έκαιγε. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε ακριβώς αυτό. Τα buzzer beater του αείμνηστου «Black Mamba». Ένα πεντάλεπτο γεμάτο μπάσκετ...

5 minutes of Kobe Bryant game-winners.

That's it. That's the tweet pic.twitter.com/4UQZjOpxa3

— SportsCenter (@SportsCenter) March 18, 2020