Κορονοϊός: Αισιοδοξία από τους ιδιοκτήτες του ΝΒΑ πως το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί πριν τον Ιούλιο (pic)

Αισιόδοξοι πως το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Ιουλίου είναι οι ιδιοκτήτες των ομάδων του NBA, μετά την σύσκεψη που είχαν με τον κομισάριο Άνταμ Σίλβερ. Όπως ανέφερε και ο Άντριαν Βονιαρόφσκι, στην σύσκεψη ακούστηκε η άποψη του εν αποστρατία Στρατηγού των ΗΠΑ, Βίνεκ Μέρθι ο οποίος τους είπε πως οι εκτιμήσεις αναφορικά με τον κορονοϊό κάνουν λόγω για κρίση ανάλογης της Ιταλίας, τονίζοντας πως αν η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε πάρει σκληρά μέτρα, θα μιλούσαν για εκατομμύρια θύματα. Ωστόσο παρά τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις, οι ιδiοκτήτες δεν έκρυψαν την αισιοδοξία τους πως τον Ιούλιο θα έχουμε και πάλι NBA.

Sources: The ex-US surgeon general Vivek Murthy delivered NBA Board of Governors call a message consistent with other credible health organizations on grim potential impact of coronavirus pandemic in U.S., but left owners with hope of re-starting season/playoffs before July.

