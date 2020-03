Μίτσελ: «Μπορεί να μην έχεις συμπτώματα, γι' αυτό απομόνωση»! (vid)

Μετά την είδηση πως ο Ρούντι Γκομπέρ διεγνώσθη με Covid-19, έγινε γνωστό πως είχε κολλήσει και ο συμπαίκτης του, Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο 23χρονος παίκτης των Τζαζ μίλησε από το σπίτι, όπου είναι κλεισμένος, σε εκπομπή και τόνισε πως ενώ είναι θετικός, δεν έχει συμπτώματα και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μείνουν όλοι στα σπίτια τους, για να μην μεταδώσουν τον κορονοϊό.

«Είμαι καλά, τα πράγματα πάνε καλά. Είμαι σε απομόνωση. Δεν έχω πυρετό ή κάποια συμπτώματα, όλα είναι καλά. Αυτή την στιγμή, το σημαντικότερο είναι να παραμείνω σε απομόνωση. Δεν έχω κάποιο σύμπτωμα ή κάτι τέτοιο. Συνεχίζω να κάνω πλάκα γι αυτό, γιατί νιώθω έτοιμος να παίξω σειρά επτά αγώνων, ξεκινώντας από αύριο, αν χρειαστεί. Είμαι ευλογημένος που είναι έτσι η κατάσταση», σχολίασε και μίλησε για τη διαδικασία του τεστ, αναφέροντας πως ήταν η πιο άβολη στιγμή (παίρνουν δείγμα με μεγάλη μπατονέτα από το λαιμό και την μύτη), αλλά είναι χαρούμενος, γιατί έτσι μπόρεσε να δει τι έχει.

Όσο για την σχέση του με τον Γκομπέρ, δήλωσε: «Μού πήρε λίγο για να ηρεμήσω, ξέρω τι είπε. Είμαι χαρούμενος που είναι καλά, κι είμαι κι εγώ καλά. Είναι ευχάριστο που μπορέσαμε να το περιορίσουμε όλο αυτό και να μην ξεφύγει, μέσα στην ομάδα. Υπάρχουν παίκτες και μέλη του επιτελείου που έχουν παιδιά».

Τέλος, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι το πιο τρομακτικό κομμάτι του ιού είναι ότι μπορεί να δείχνεις καλά, παρότι είσαι θετικός σε αυτόν. Δεν έχω συμπτώματα, κι αυτό πρέπει να το έχουν όλοι κατά νου. Μπορεί να είναι θετικοί στον κορονοϊό και να μην το ξέρουν, κι έτσι να το μεταδώσουν αλλού».

EXCLUSIVE: “I think that’s the scariest part about this virus is that you may seem fine.” @NBA star @spidadmitchell speaks out for the first time from isolation since being diagnosed with COVID-19, despite being “asymptomatic.” https://t.co/i9rZzYvW4s pic.twitter.com/wZJBteQjtV

