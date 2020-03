«ΕΚΤΑΚΤΟ: Οι Σέλτικς βρέθηκαν θετικοί στο να έχουν τα καλύτερα αποδυτήρια στο ΝΒΑ», έγραψε στο λογαριασμό του στο twitter o Καντέρ, θέλοντας να χρησιμοποιήσει κάποιες λέξεις των ημερών ελέω κορονοϊού για να τονίσει το καλό κλίμα που υπάρχει στους Σέλτικς.

BREAKING: @celtics has tested positive for being the best locker room in the @NBA

— Enes Kanter (@EnesKanter) March 16, 2020