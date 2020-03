Ο Σερζ Ιμπάκα μόλις λίγες ώρες πριν δημιούργησε ένα μικρό γυμναστήριο στο σπίτι του και δεν έχασε χρόνο.

Ο σέντερ των Ράπτορς ανέβασε βίντεο με ασκήσεις για τον κόσμο που έχει τα ανάλογα όργανα σπίτι και θέλει να γυμναστεί.

The @sergeibaka workout plan

How bored are you? | E02 pic.twitter.com/GihWDszMc0

— Toronto Raptors (@Raptors) March 15, 2020